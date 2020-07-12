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Akit TV'de 'Ayasofya' diyaloğu: Hilafet geri gelmeli Merkezi de Ayasofya olabilir

Akit TV'de 'Pazar Manşeti' programında Ayasofya'nın ibadete açılması konuşulduğu sırada yapılan hilafet açıklamaları gündem yarattı. Akit TV konuğu "Hilafet geri gelmeli" deyince sunucu ekledi: "Merkezi de Ayasofya olabilir"

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Akit TV'de program sunucusu Fatin Dağıstanlı, konuğu Musa Biçkioğlu'na "Bunun arkasından bir de hilafetin gelmesi gerekmez mi?" diye sordu. 

Dağıstanlı'ya yanıt veren Musa Biçkioğlu, "Mutlaka gerekirdi. Mutlaka lazım" dedi. Araya giren Dağıstanlı, "Hilafetin merkezi de Ayasofya olabilir mesela" ifadelerini kullandı. 

"Kaldırılması büyük bir yanlış"

Sözlerine devam eden Biçkioğlu, "Bunu gericilik diye okuyanlara söyleyelim, her nedense Vatikan'a ilericilik olarak bakarlar, İsrail'de devletin bir şekilde  haham başlarının önderliğinde karar alması takdir edilir, iş hilafete gelince bedevileştirilir. Neden olmasın ki gecikmiş bir şey. Sadece mali, maddi, ekonomik menfaatlere bakılmış olsaydı dahi kaldırılması büyük bir yanlış" diye konuştu. 

"Öyle bir hata kabul edilebilir değil"

Hilafet için "sihirli bir değnek" ifadesini kullanan Biçkioğlu, "Sadece mali ve siyasi getirisini hesap ettiğiniz zaman böyle bir hata kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı. 

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