Afyonkarahisar'da 7 yaşındaki çocuklar girdikleri kuyuda can verdi

AFYONKARAHİSAR'da 7 yaşındaki iki çocuğun eğlenme hevesi acı bitti. Açık su kuyusuna giren çocuklar boğularak küçücük yaşta ölüme gitti.Abone ol
İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde yaşayan Veli Batuhan Dede (7) ile Berkay Lafçı (7), Yukarı Çeşme mevkiinde bulunan açık su kuyusuna eğlenmek için girdi.
Vatandaş taksiyle hastaneye götürdü ama
Çocukların boğulduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden vatandaşlar, kuyudan çıkardıkları Dede ve Lafçı'yı taksiyle İhsaniye Devlet Hastanesine götürdü. 2 çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan olaya ilişkin jandarma tarafından araştırmalar sürüyor.
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