Azerbaycan ve Ermenistan orduları çatıştı

Azerbaycan Ermenistan sınırında çıkan çatışmada; Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.Abone ol
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.
Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.
Çatışmada; Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.