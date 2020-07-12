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HABER /  DÜNYA

Azerbaycan ve Ermenistan orduları çatıştı

Anadolu Ajansı

Azerbaycan Ermenistan sınırında çıkan çatışmada; Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği saldırı girişiminin önlendiği belirtildi. 

Azerbaycan ordusunun karşılık verdiği, Ermenistan askerlerinin kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.

Çatışmada; Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.

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