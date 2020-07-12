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Antalyaspor Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 32. hafta maçında Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz derbisinde gülen tek golle kırmızı-beyazlı ekip oldu. Ev sahibi Antalyaspor'a 3 puanı getiren gol Adis Jahovic'den geldi. Bu galibiyetin ardından puanını 41'e yükselten ev sahibi Antalyaspor 9. sıraya yerleşirken; konuk ekip Alanyaspor ise 51 puanla kendisine 6. sırada yer buldu.

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Karşılaşmanın 6. dakikasında Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Jahovic'in dokunduğu topu, kaleci Marafona güçlükle uzaklaştırdı.

11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

21. dakikada kazanılan korner vuruşunda Doğukan Sinik'in ortasında ön direkte topa yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cisse'nin vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada korner vuruşunun ardından ceza sahası dışında topla buluşan Yekta Kurtuluş'un sert vuruşunda N'Sakala topu kale önünden kafayla kornere çeldi.

73. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin pasında kale önünde uygun pozisyonda topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

78. dakikada Eren Albayrak'ın kullandığı korner vuruşuna kale önünde topa yükselen Veysel Sarı'nın kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

Başka pozisyon olmayan karşılaşmadan Fraport TAV Antalyaspor, 1-0 galip ayrıldı.

Antalyaspor: 1 - 0 :Alanyaspor

Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Bünyamin Balcı (Dk. 70 Chico), Doğukan Sinik (Dk. 87 Salih Dursun), Amilton, Jahovic (Dk. 76 Blanco)

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Ceyhun Gülselam (Dk. 74 Emircan Altıntaş), Salih Uçan (Dk. 21 Siopis), Efecan Karacan, Fernandes (Dk. 58 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Cisse

Gol: Dk. 21 Jahovic (Frapot TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 55 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Ceyhun Gülselam, Dk. 47 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

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