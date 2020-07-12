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Hatayspor Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

Anadolu Ajansı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

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TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ve Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

Adana'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki maçın bitiş düdüğüyle bordo-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik ekip sahada bir araya geldi.

Hatay ekibi, kenti ilk kez Süper Lig'de temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Karşılaşmayı protokol tribününden takip eden yöneticiler ve Hatay protokolü de şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi kentte coşkuyla kutlanıyor.

Bordo-beyazlı taraftarlar, maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu.

Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi.

Kentte kutlamalar hemen hemen her noktada sürüyor.

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