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İstanbul Heybeliada'da orman yangını

İSTANBUL Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın bölgesine gittiği öğrenildi. Pakdemirli, "Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi" dedi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, yangının barakada başladığını ve ormana sıçradığını söyledi. İstanbul Valiliği, yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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İSTANBUL Heybeliada'daki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bakan Pakdemirli yangın bölgesine gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın bölgesine gittiği öğrenildi.

Pakdemirli, "Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi" dedi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Adalar ilçemizden saat 17.07’de Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiisndeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

Adalar Belediye Başkanı Gül'den açıklama

NTV'nin ulaştığı Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, yangının barakada başladığını ve daha sonra ormanlık alana sıçradığını açıkladı.

Twitter'dan da bir açıklama yapan Gül, "Bir haftada 3. yangın. Dikkat etmiyoruz. Ateşle oynuyoruz resmen. Çok acı. Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin. Acil" ifadelerini kullandı.

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