Ankaragücü Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ankaragücü karşısında da sahadan galibiyet alamadan ayrıldı. Ev sahibi takım, kümede kalma yolunda önemli galibiyeti Scarione'nin penaltıdan attığı golle almayı başardı. Galatasaray üst üste 8. lig maçında da galibiyet alamadan ayrılmış oldu. Bu galibiyetin ardından puanını 29'a yükselten ev sahibi Ankaragücü'nün son sıradaki yeri değişmezken; konuk ekip Galatasaray ise 52 puanla kendisine 5. sırada yer buldu.

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Süper Lig'de 32. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü ile Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Galatasaray karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Ankaragücü oldu.

Ankaragücü'nün golünü 62. dakikada penaltıdan Oscar Scarione kaydetti.

Ligde son olarak 26. haftada Çaykur Rizespor'u mağlup eden Ankaragücü böylece 5 maç sonra yeniden galibiyete kavuştu ve puanını 29'a yükseltti.

Ligde 8 haftadır galibiyet alamayan ve son 3 maçını kaybeden Galatasaray ise 52 puanda kaldı.