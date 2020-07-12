Fenerbahçe Sivasspor maçı golleri ve geniş özeti

Avrupa Kupası iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, kendisiyle aynı hedefteki Sivasspor'a diş geçiremedi. Yiğidolar, Kadıköy'deki maçtan 2-1 galip ayrıldı. Sivasspor'un gollerini 9. dakikada Kone ve 27. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 44. dakikada Emre Kılınç'tan geldi. Bu sonuçla Sivaspor puanını 57 puana çıkartırken; rakiplerinin puan kaybettiği haftayı değerlendiremeyen Fenerbahçe ise 50 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 9. dakikada penaltıdan Kone ile 44. dakikada Emre Kılınç'tan gelirken; Fenerbahçe'nin tek sayısını 27. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Fenerbahçe, 50 puanla 7. sırada kaldı ve 3. olma şansını yitirdi.

4 maç sonra kazanan Sivasspor ise puanını 57 yaparak 3. sıradaki yerini korudu.

Maçtan önemli dakikalar

5. dakikada Ferdi'nin şık pasıyla soldan bindiren Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında penaltı noktası civarında Muric'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

7. dakikada Claudemir'in savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahası içine giren Emre Kılınç, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda savunmada Ozan Tufan'dan şık bir çalımla sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 9. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Kone'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

14. dakikada Demir Grup Sivasspor 2. gole çok yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan etkili ortasında altıpasta Kone, çok müsait durumda topu direk dibinden auta attı.

16. dakikada soldan Tolgay'ın pasıyla sıfıra inen Hasan Ali kaldırım'ın ortasında altıpas üzerinde Muric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Savunmadan Falette'in uzun pasında savunma arkasına sarkan ve kaleci Samassa'dan önce topu göğsüyle önüne alan Deniz Türüç'ün ceza sahası içi sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

44. dakikada Demir Grup Sivasspor yeniden öne geçti. Kaleci Samassa'nın uzun vuruşunda rakip yarı sahanın ortalarında Yatabare'nin aşırttığı topta savunma arkasına koşan Emre Kılınç kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre, kaleci Altay'ın yanından topu filelere gönderdi: 1-2.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Demir Grup Sivasspor soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

51. dakikada Demir Grup Sivasspor net bir gol şansını değerlendiremedi. Kaleci Samassa'nın aut vuruşunda, rakip yarı sahanın ortalarında topa iyi yükselen Yatabare, meşin yuvarlağı savunma arkasına aşırdı. Topa hareketlenen ve ceza sahasına giren Emre Kılınç'ın şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Atağın devamında Mert Hakan Yandaş müsait durumda topu filelere gönderecekken savunmada Hasan Ali Kaldırım topu, son anda müdahale ederek kornere çeldi.

52. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

70. dakikada Emre Kılınç'ın soldan etkili ortasında altıpas önünde Kone'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe ortasında Sayyadmanesh'in kafa vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti.

90+3. dakikada hücumun sağından Tolga Ciğerci ile kullanılan köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Sayyadmanesh'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Demir Grup Sivasspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 1 - 2 :Sivasspor

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Ozan Tufan, Falette (Dk. 84 Tolga Ciğerci), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan (Dk. 62 Rodrigues), Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Deniz Türüç (Dk. 88 Sayyadmanesh), Muric

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Claudemir (Dk. 36 Fatih Aksoy), Mert Hakan Yandaş (Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt), Emre Kılınç, Yatabare (Dk. 73 Hakan Arslan), Kone

Goller: Dk. 9 Kone (Penaltıdan), Dk. 44 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 27 Deniz Türüç (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ozan Tufan, Dk. 13 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 69 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 17 Emre Kılınç, Dk. 76 Fatih Aksoy, Dk. 90+1 Samassa (Demir Grup Sivasspor)