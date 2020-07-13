Ahmet Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle ilgili Danıştay kararını değerlendirdi. Davutoğlu, Avrupa ve Rusya'dan gelen tepkiler konusunda da dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

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Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ayasofya konusunda Danıştay'ın kararını saygıyla karşılanması gerektiğini söyledi. Özlemle beklenen on yılların meselesinin Danıştay'ın kararıyla kapandığını belirten Davutoğlu, Ayasofya'daki düzenlemelerin ise Hristiyanların da manevi haz alabileceği şekilde olması gerektiğini kaydetti.

Ahmet Davutoğlu Habertürk ekranlarında Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. Ayasofya'nın hassas bir konu olduğunu ve bugüne kadar bir çok kez büyük mitinglere sahne olduğunu söyleyen Davutoğlu şöyle konuştu:

"İstiklal sembolüydü. Bizim için özgürlük meselesiydi. İnanç meselesi olarak hep hassas bir konu olarak kaldı. Müze olmasını savunanların, buna karşı çıkanların görüşleri var.

"Danıştay'ın kararını saygıyla karşılamak lazım"

Danıştay hukuki bir karar, saygıyla karşılamak lazım. Özlemle beklenen on yılların meselesi kapanmış görünüyor. Başka bir konu açıldı şimdi. Bahsettiğimiz Ayasofya insanlık mirasıdır. Hristiyanlar için Allah'ın mescidi olarak yapılmıştır. 15 günlük bir süre var. Bu kültürel mirası estetik bakımdan en güzel şekilde donatmak önemli.

"Bunları korumak bize düşer"

Ayasofya müze olmadan önce çok kıymetli halılar vardı. Şimdi orası metruk bir zemin. Ayasofya'nın diğer mekan unsurlarına kadar bir estetik düzenleme yapılması lazım. Gerçekten Mimar Sinan'ın katkılarıyla süregelmiş bir mekandan bahsediyoruz. Buna ikonalar dahil olmak üzere bunları korumak bize düşer.

"Hristiyanların da manevi haz alabileceği şekilde düzenlenmesi doğru olur"

Hristiyanların da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur. Entelektüel hıristiyanları Sultanahmet Camii büyüler. 15 gün kısa bir süre. Halılardan aydınlatmaya kadar en iyi şekilde tanzim edilmesi lazım. Burada mahçup olmamak lazım.

"Muhalefet de olgun bir tavır sergiledi"

Muhalefet de olgun bir tavır sergiledi, CHP de olgun bir tavır sergiledi. Müzeciler cami yanlıları gibi bir toplumsal ayrışmayı açmadan iç siyaset gündemine taşımamak lazım. Nihayet uluslararası boyutu. Burada da hiçbir şekilde hamasi havaya girmeden, bu argümanları sağlam zemine oturtadak, İslam-Hıristiyanlık çatışmasına dönüştürmeden, kesinlikle din çatışması haline gelmemesi hususu önemli.

Avrupa ve Rusya'dan gelen tepkiler

Burada iş bize düşüyor. Sükunetle, estetikle ve bilgiyle mukabelede bulunmak lazım. Fatih Sultan Mehmet bunu asırlarca sürecek şekilde ikonoları, ki bir dönem kırılmıştı. Burada bizim sabırla, anlatarak, uzmanları konuşturarak kesinlikle Doğu-Batı, İslam-Hıristiyan çatışması gibi yansıtılmaması lazım. İçeride kitle konsodülasyonu için iktidar bunu kullanırsa yanlış yapar. Suhuletle, sükunetle müze kararı nasıl alınmışsa şimdi de cami kararı alındı. Hıristiyanlara nasıl Sultanahmet, Süleymaniye açık. Şimdi bir de bedava. Herkes girebilir. İkonaların, mozaiklerin, fresklerin bulunduğu yerde caminin büyük kubbe alanı içinde değil. Kubbe alanında olanlarla ilgili teknolojik olarak tedbir alınabilir. Ziyaretlere açık olduğu vurgulanırsa suhuletle aşılabilir."