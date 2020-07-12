Bakan Koca yeni vakalar için böyle uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili twitter'dan uyardı, daha dikkatli olunmasını istedi. Koca, alınacak tedbirlerin vaka sayılarını düşürebileceğini söyledi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosunu paylaştıktan sonra bir kez daha uyardı. Bugün yakalanan fırsatların vaka tablolarına ortalama bir hafta sonra yansıdığını belirten Bakan Koca, vaka sayılarını uygulanan tedbirlerle düşürülebileceğini söyledi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim."