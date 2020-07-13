Ergenekon ve FETÖ davalarından beraat eden gazeteci Mehmet Bozkurt'a 300 TL tazminat!

Gazeteci Mehmet Bozkurt, yıllar içinde önce ‘Ergenekoncu’ sonra FETÖ’cü olduğu iddiasıyla yargılandı. Her iki suçlamadan da beraat eden Bozkurt, açtığı tazminat davasında 300 TL kazandı. Bozkurt, "Tazminatımı Darüşşafaka’ya vereceğim. Ben Darüşşafaka’ya 300 lirayı değil bu hikayeyi bağışlıyorum" dedi.

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Gazeteci Mehmet Bozkurt, 2019’da önce Ergenekon üyesi olduğu iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldığı davadan ardından da FETÖ’ye yardım ettiği iddiasıyla açılan davadan beraat etti.

Söz konusu beraat kararlarının ardından manevi tazminat davası açan Bozkurt, 250 bin lira talep etti. İstanbul Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava geçen cuma günü sonuçlandı. Mahkeme, Bozkurt’a 300 lira manevi tazminat verilmesine hükmetti.

Karardan sonra Hürriyet’e konuşan Bozkurt, ”Benim yaşadıklarımın maddiyatla ölçülür bir yanı yok. Mahkeme bana milyonlar verse ne olur? Bu yaşadığım haksızlığı ne geri getirebilir? Tazminatımı Darüşşafaka’ya vereceğim. Ben Darüşşafaka’ya 300 lirayı değil bu hikayeyi bağışlıyorum. Bu hikayeden bir ders çıkarılmalı. Cumhuriyete bağlı, vicdanlı, ülkesinin değeri olabilecek insanlar yetiştirmeliyiz” dedi.