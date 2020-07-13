BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,78
ALTIN 398,41
HABER /  GÜNCEL

Ergenekon ve FETÖ davalarından beraat eden gazeteci Mehmet Bozkurt'a 300 TL tazminat!

Gazeteci Mehmet Bozkurt, yıllar içinde önce ‘Ergenekoncu’ sonra FETÖ’cü olduğu iddiasıyla yargılandı. Her iki suçlamadan da beraat eden Bozkurt, açtığı tazminat davasında 300 TL kazandı. Bozkurt, "Tazminatımı Darüşşafaka’ya vereceğim. Ben Darüşşafaka’ya 300 lirayı değil bu hikayeyi bağışlıyorum" dedi.

Abone ol

Gazeteci Mehmet Bozkurt, 2019’da önce Ergenekon üyesi olduğu iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldığı davadan ardından da FETÖ’ye yardım ettiği iddiasıyla açılan davadan beraat etti.

Söz konusu beraat kararlarının ardından manevi tazminat davası açan Bozkurt, 250 bin lira talep etti. İstanbul Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava geçen cuma günü sonuçlandı. Mahkeme, Bozkurt’a 300 lira manevi tazminat verilmesine hükmetti.

Karardan sonra Hürriyet’e konuşan Bozkurt, ”Benim yaşadıklarımın maddiyatla ölçülür bir yanı yok. Mahkeme bana milyonlar verse ne olur? Bu yaşadığım haksızlığı ne geri getirebilir? Tazminatımı Darüşşafaka’ya vereceğim. Ben Darüşşafaka’ya 300 lirayı değil bu hikayeyi bağışlıyorum. Bu hikayeden bir ders çıkarılmalı. Cumhuriyete bağlı, vicdanlı, ülkesinin değeri olabilecek insanlar yetiştirmeliyiz” dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan olay Ayasofya açıklamaları! Erdoğan'ın 1 yıl önceki sözlerini hatırlattı
Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı: Şehitler var
DSÖ'nün koronavirüs raporu korkuttu
Ahmet Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu
Bakan Koca yeni vakalar için böyle uyardı
Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan acı haber
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! 75 kişi gözaltına alındı
Antalyaspor Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Ukrayna’ya yeni İHA ihracatı gündemde
Otomotiv üretimi ilk yarıda yüzde 29 daraldı
Formula 1'de sezonun ikinci zaferi Hamilton'dan
Koç fiyatları 2020 ne kadar oldu? İstanbul-Ankara-İzmir kurbanlık fiyatları
Yorumlar