DSÖ'nün koronavirüs raporu korkuttu

Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın bir çok ülkesinde zirve yapan koronavirüs vakalarıyla ilgili yeni rakamları açıkladı. Dün gelen rakamlar son günlerin en yüksek sayısı oldu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son ayların en yüksek koronavirüs tablosunu yayınladı. Rapora göre vaka sayılarında son 24 saatte rekor artış gerçekleşti.

Açıklanan rapora göre ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’da en büyük vaka artışları gerçekleşti.

DSÖ’nün verilerine göre, en son rekor 10 Temmuz’da 228 bin 102 vakayla kırılmıştı.

DSÖ, bugüne kadar 12 milyon 552 bin 765 vaka tespit edildiğini, salgın kaynaklı ölü sayısının 561 bin 617'ye yükseldiğini açıkladı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde karantina ilan edildi.

Katalonya'da artış korkuttu!

Katalonya özerk hükümeti, geçen hafta karantina uygulamaya başladığı Segria ilçesindeki vaka sayısındaki artış ve salgının çevredeki yerleşim yerlerinde de görülmeye başlaması nedeniyle bu ilçenin bağlı olduğu Lleida kentinin tamamında karantina kararı alındığını duyurdu.

Katalonya Özerk Hükümeti Sağlık Bakanı Alba Verges, 15 gün boyunca Lleida kentine ve Segria'ya bağlı 7 belediyeye giriş ve çıkışların yasaklandığını bildirdi.

Bakanlığın 10 Temmuz'da açıkladığı son verilere göre, İspanya'da 253 bin 908 vaka bulunurken, virüs nedeniyle 28 bin 403 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenlerin sayısı 44 bini geçti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 819'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 819'a ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 650 artarak 289 bin 603 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.