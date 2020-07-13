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Ağrı ve Artvin'de sel iki can aldı! Sele kapılan koyunlarını kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

AĞRI'ya bağlı Dumanlı köyünde sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmaya çalışan Ali Osman Eytemiş (12) akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan Ali Osman'ın, 8 kilometre uzakta cansız bedeni bulundu. Artvin Yusufeli'nde de sele kapılan bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Ağrı’ya 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde meydana geldi. Kardeşi Murat (10) ile birlikte koyun otlatan Ali Osman Eytemiş, sağanak sonrası oluşan sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı. Ali Osman'ın sel sularına kapıldığını gören kardeşi Murat, köylülere haber verdi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD, Dumanlı köyündeki dere kenarında arama başlattı.

Ekipler, küçük çobanın cansız bedenini olay yerinden 8 kilometre uzakta Molla Osman köyündeki dere yatağında buldu. Ali Osman Eytemiş'in cesedi dere yatağından alınarak Ağrı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Köy sakinlerinden Abdulkadir Korkmaz, "İki kardeş koyun otlatıyorlardı. Bu yağmur yağınca dere taşıyor. Kaybolan çocuk koyunların önünde yürüyormuş. Koyunları getirince kayboluyor" dedi.

Artvin Yusufeli'nde sele kapılan bir kişi öldü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Vali Yılmaz Doruk, aracından inen bir kişinin sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Yusufeli'nde sağanak sonrası derenin yola taşması sonucu bir otomobil sürüklendi, o anlar kameraya yansıdı. Görüntü açısından çıkan sürüklenen otomobile ne olduğu ise bilinmiyor. 

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