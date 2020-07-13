Ağrı ve Artvin'de sel iki can aldı! Sele kapılan koyunlarını kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

Artvin Yusufeli'nde sele kapılan bir kişi öldü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Vali Yılmaz Doruk, aracından inen bir kişinin sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Yusufeli'nde sağanak sonrası derenin yola taşması sonucu bir otomobil sürüklendi, o anlar kameraya yansıdı. Görüntü açısından çıkan sürüklenen otomobile ne olduğu ise bilinmiyor.