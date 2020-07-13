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Dolar 6.85-6.86 seviyesinde sabitlendi! 13 Temmuz dolar ne kadar?

Dolar/TL yeni haftaya 6.8634 seviyesinde başladı. Euro ise aynı saatlerde 7,7734 liradan işlem görüyor.

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Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 13 Temmuz 2020 sabahında spot piyasada 6,8626 lira alış fiyatı, 6,8650 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

6.86 seviyesi

Dolar temmuz ayı genelinde 6.86 lira civarında bir seyir izledi. Bugün gözler TÜİK'in açıklayacağı mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerinde olacak.

Koronavirüs piyasalara yön veriyor

Koronavirüsle ilgili gelişmeler hem Türkiye hem de dünyada piyasaların seyrini belirlemeye devam ediyor.

Altın fiyatları 13 Temmuz 
  • Gram altın / Alış: 398,15 - Satış: 398,23
  • Çeyrek altın / Alış: 647,50 - Satış: 656,40
  • Yarım altın / Alış: 1.295,30 - Satış: 1.311,50
  • Cumhuriyet altını / Alış: 2.590,60 - Satış: 2.612,90
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