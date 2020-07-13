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ABD savaş gemisi alev alev yandı çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı

ABD Donanmasına ait "USS Bonhomme Richard" adlı savaş gemisinde büyük çaplı yangın çıktı. Yangında en az 21 kişinin yaralandığı açıklandı.

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ABD Deniz Yüzey Kuvvetleri Pasifik Filosu Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Mike Raney, amfibi taarruz gemisinde çıkan yangına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Raney, açıklamasında, geminin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki askeri limanda olduğunu ve kısa bir süre önce bakım ve onarıma alındığı belirtti.

Yangın esnasında mürettebat sayısı azdı

Yaklaşık 1000 mürettabat kapasitesine sahip gemide hafta sonu olması nedeniyle yangın esnasında sadece 160 mürettebatın olduğunu kaydeden Mike Raney, hafif şekilde yaralanan 4 sivil ile 17 mürettebatın hastaneye nakledildiğini ifade etti.

Yangının çıkma sebebi henüz belirlenemezken, San Diego sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için kapsamlı bir çalışma başlattığı belirtildi.

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