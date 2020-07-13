Kızının yanında sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi kızının alnına 'enayi' yazıp fotoğrafını gönderdi
KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan kızını da alarak Gaziantep'e kaçan evini terk eden anne, sevgilisiyle cinsel ilişkiye girip zorla kızına seyrettirdiği ortaya çıktı. Boşanma aşamasında annesi kızının alnına ‘enayi’ yazıp fotoğrafını gönderdi.
Karamürsel Kayacık Mahallesi’nde yaşayan ve özel bir tersanede kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan Y.T.’nin eşi A.T., 2018 yılında kızları C.N.T.’yi de yanına alarak evini terk etti. Eşi ve kızını çeşitli yerlerde arayan Y.T., eşi A.T.’nin Gaziantep’te yaşayan bir kişinin yanında olduğunu öğrendi. Bunun üzerine mahkemeye başvuran Y.T., eşine boşanma davası açarak o zamana kadar annesiyle birlikte olan kızı C.N.T.’yi geçen yıl yaz aylarında yanına aldı.
Kızının tuhaf hareketlerinden şüphelenip sorunca rezalet ortaya çıktı
Kızının uyku düzenindeki bozukluklardan ve birtakım davranışlarından şüphelenen baba Y.T., çeşitli sorular sorarak C.N.T.’nin şiddete ve cinsel istismara maruz kaldığını öğrendi. Annesinin gözünün önünde başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini, aynı kişinin kendisine de dokunduğunu ve ağladığı zaman şiddet gördüğünü kızı C.N.T.’nin anlatması üzerine Y.T., geçen yıl aralık ayında Cumhuriyet Savcılığına başvurarak eşi A.T. ve yanındaki İ. isimli kişiye karşı hukuk mücadelesi başlattı.
Annesi kızının almına 'enayi' yazdı
Geçen yıl aralık ayında savcılığa başvurduğunu ve dosyanın Mersin’e gönderildiğini söyleyen baba Y.T., soruşturma sürecinin bir an önce tamamlanarak kızını istismar eden annesi A.T. ve yanındaki kişinin yargılanmasını istiyor. Y.T. boşanma aşamasında annesinin kızının alnına ‘enayi’ yazdığını, bu fotoğrafı da kardeşine gönderdiğini söyledi.
"Zorla makyaj yapıp, topuklu ayakkabı giydirip tacizlerde bulunmuşlar"
Küçük kızının düzenli bir şekilde istismara uğradığını iddia eden Y.T., “Eşim, kızımı 2018 yılında Gaziantep’e kaçırdı. Gaziantep’te beni aldattığı kişiyle birçok cinsel münasebet yaşamış ve bunları bizzat kızımın gözü önünde yaşamış. Bunları kızımı döverek, zorla seyrettirmiş. Eşimin beni aldattığı kişi de kızımı sürekli tokatlamış, dövmüş. Kızımın özel bölgelerine dokunmuş, zorla ellemiş, sarkıntılık etmiş. Hatta çocuğuma zorla makyaj yapıp, topuklu ayakkabı giydirip tacizlerde bulunmuşlar. Annesine söylediğinde kızım annesinden sürekli dayak yemiş. Benim evladımı sürekli dışlıyormuş. Evladımı şehir, şehir gezdirmişler. Şu anda eşim Mersin’de, olay da soruşturma aşamasında. Fakat bu soruşturma bir türlü tamamlanamadı. Soruşturmanın bir an evvel tamamlanmasını istiyorum.” dedi.