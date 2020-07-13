Kızının yanında sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi kızının alnına 'enayi' yazıp fotoğrafını gönderdi

"Zorla makyaj yapıp, topuklu ayakkabı giydirip tacizlerde bulunmuşlar"

Küçük kızının düzenli bir şekilde istismara uğradığını iddia eden Y.T., “Eşim, kızımı 2018 yılında Gaziantep’e kaçırdı. Gaziantep’te beni aldattığı kişiyle birçok cinsel münasebet yaşamış ve bunları bizzat kızımın gözü önünde yaşamış. Bunları kızımı döverek, zorla seyrettirmiş. Eşimin beni aldattığı kişi de kızımı sürekli tokatlamış, dövmüş. Kızımın özel bölgelerine dokunmuş, zorla ellemiş, sarkıntılık etmiş. Hatta çocuğuma zorla makyaj yapıp, topuklu ayakkabı giydirip tacizlerde bulunmuşlar. Annesine söylediğinde kızım annesinden sürekli dayak yemiş. Benim evladımı sürekli dışlıyormuş. Evladımı şehir, şehir gezdirmişler. Şu anda eşim Mersin’de, olay da soruşturma aşamasında. Fakat bu soruşturma bir türlü tamamlanamadı. Soruşturmanın bir an evvel tamamlanmasını istiyorum.” dedi.