Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili AK Parti içinden bomba kulis

Son günlerdeki en önemli gündem maddelerinden birisi olan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili kulis bilgiler kamuoyuna yansıyor. AK Parti, muhalefetin itiraz ettiği bazı hükümleri metinden çıkardı. Yeni metin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi.

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Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, 1 Temmuz'da tatile giremeyen TBMM Genel Kurulu'nun, bu hafta içinde gündemindeki konuları görüştükten sonra 1 Ekim'e kadar tatil kararı alması bekleniyor.

AK Parti yönetimi, muhalefet partileri ile bir ön görüşme yaparak sosyal medya düzenlemesinin yanı sıra, sahte gıdalara yönelik cezaların artırılması ve hobi bahçelerine yönelik yeni kurallar getiren teklifin yasalaştırılmasından sonra Meclis çalışmalarına ara verilmesini önerdi.

Muhalefetin itiraz ettiği bazı maddeler çıkarıldı

Muhalefet partilerinin yöneticileri ise, hazırlanan sosyal medya teklifini görmek istediklerini, buna göre karar vereceklerini dile getirdi. Bunun üzerine, AK Parti daha önce gündeme getirdikleri ve muhalefetin itiraz ettiği bazı hükümleri metinden çıkarılarak, kapsamın daraltılmasına karar verdi. Yasanın uzlaşma çıkarılması ile çıkarılması için muhalefetin eleştirilerini dikkate alarak hazırlanan yeni metin AK Parti yönetimi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi.

Perşembe gününe işaret ediliyor

AK Parti kaynakları, muhalefetle bugün yapılması planlanan görüşmede uzlaşma sağlanması durumunda, perşembe gününe kadar yasanın çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Uzlaşma sağlanmaması durumunda ise düzenlemenin ekim ayına kalabileceği de konuşuluyor.

Değişiklikler:

- AK Parti’nin Almanya’daki uygulamadan yola çıkarak, dar kapsamlı olarak hazırladığı ve muhalefetin desteğini aradığı sosyal medya düzenlemesine ilişkin taslakta, bir milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya kuruluşlarının Türkiye’de temsilcilik açmaları ve elde ettikleri reklam gelirleri üzerinden vergi ödemeleri öngörülüyor.

- Taslakta ayrıca yasalara göre suç sayılan eylemlerin sosyal medya aracılığı işlenmesi durumunda da suç sayılması, suç işleyenler ile ilgili bilgilerin mahkemelerin talebi halinde verilmesi ve suç teşkil eden içeriklerin 24 saatte kaldırılmasına yönelik düzenleme yer alıyor.