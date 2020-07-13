Meteoroloji saat verdi! Çok şiddetli olacak!
Meteoroloji yetkilileri yeni hafta hava durumuna ilişkin son tahminlerini açıkladı. Buna göre birçok şehirde yağış bekleniyor. İşte Türkiye'nin havası...
Uzun süredir etkili olan Arabistan sıcakları yerini serin bir havaya bıraktı. Yetkililer sağanak yağışa karşı uyardı. Peki hangi ilde yağış görülecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.
Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Tokat ile Afyonkarahisar ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Öğle saatlerine dikkat!
Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Giresun’un doğu, Trabzon'un batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.