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Ağrı'da selde kaybolan küçük çocuktan acı haber

İhlas Haber Ajansı

AĞRI Dumanlı köyünde bastıran aşırı yağışla birlikte gelen selde 12 yaşındaki Osman Eytemiş gözden kayboldu. Başlatılan arama çalışmalarında talihsiz çocuğun cansız bedenine yaklaşık 8 kilometre uzakta ulaşıldı.

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Edinilen bilgilere göre merkeze bağlı Dumanlı Köyünde akşam saat 18:00 sularında etkisini arttıran sağanak yağışla birlikte sel baskını yaşandı.

Kardeşi durumu haber verdi

O sırada kardeşi 10 yaşındaki Murat Eytemiş ile birlikte koyun otlatan Ali Osman Eytemiş , sel sularına kapılan koyunlarını kurtarmak isterken akıntıya kapıldı. Kardeşi Murat'ın haber vermesi üzerine durumdan haberdar olan köylüler, durumu jandarma, AFAD ve Ağrı Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dere kenarlarında çocuğu arama çalışması başlattı.

Cansız bedeni 8 kilometre uzakta bulundu

Yapilan arama çalışmalarının sonucunda kayıp çocuğun cansız bedeni kaybolduğu köyün yaklaşık 8 kilometre uzağındaki Molla Osman Köyündeki dere yatağında bulundu. Çocuğun cansız bedeni 112 ekiplerince otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

Köy sakinlerinden Abdulkadir Korkmaz olayla ilgili "İki kardeş koyun otlatıyorlardı. Bu yağmur yağınca dere taşıyor. Kaybolan çocuk koyunların önünde yürüyormuş. Koyunları getirince kayboluyor. Haber alınca ekiplere haber verdik. Afad, jandarma, itfaiye ekipleri arıyor" dedi.

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