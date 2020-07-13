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Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

AFYONKARAHİSAR'da bir düğünde alkollü kişilerin saldırısına uğrayan 4 polis memuru yaralandı.

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Polis ekibi, Kanlıca Mahallesi 270'nci Sokak'ta yapılan bir düğünü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sona erdirmek istedi. Düğün sahibi ve müzisyenlere gerekli bilgilendirmeyi yapan polisler, düğünde alkol alan bir grubun önce sözlü, ardından da hem fiziki hem de sandalyeli saldırısına uğradı.

Saldırıda 4 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Düğünün yapıldığı sokakta geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, polis memurlarına saldıran 5 kişi ile düğün sahibini gözaltına aldı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

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