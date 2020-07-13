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Tahir Karapınar: Rotasyonda sıkıntılar var Avrupa'dan uzaklaşıyoruz

Sivasspor karşısında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Tahir Karapınar, Beşiktaş maçıyla kendilerini taraftara affettireceklerini söyledi. Öte yandan deneyimli teknik adam, savunmadaki sıkıntıya dikkat çekti.

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Stoperden yoksun maça çıktılarının hatırlatılması üzerine Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, "Çok zor bir süreç. Mağlup olduk; ama bu maçtan çok umutluyduk. Çok basit goller yedik. Takım çok iyi mücadele etti. Rotasyonda sıkıntılar var. Bundan sonra Beşiktaş maçına odaklandık. Avrupa hedefinden uzaklaşıyoruz. Bütün takımlar aynı sıkıntıyı yaşıyor. Beşiktaş maçında inşallah kendimizi taraftara affettiririz" dedi.

"Defansif sıkıntılarımız var"

Son iki maçı kazanmak istediklerini belirtern Karapınar, "Kazandığımızda iyi yerlere gelebiliriz. Zor bir süreç. Oyuncuları toparlamak zor. Defansif sıkıntılarımız var. Oyuncularımız eksik. Genç oyunculardan memnunuz. Ömer de iyi oynadı. Risk aldı, korkmadı, cesaretli oynadı. 1-1'den sonra 2. golü biz atsaydık farklı olurdu. Taktik icabı Ömer'i aldık. Ferdi de mücadele ediyor. Onlara bir şey diyemem." şeklinde konuştu.

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