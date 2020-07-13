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Selvi'den Ayasofya değerlendirmesi: Bu isimler tarihteki mümtaz yerlerini aldılar

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, Danışatay'ın verdiği Ayasofya kararıyla ilgili "Onlar zaten Ayasofya’yla ilgili kararlarıyla tarihteki mümtaz yerlerini aldılar" diye yazdı.

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Selvi, ‘İki kahraman: Menderes ve Erdoğan’ başlıklı yazısında "Ayasofya kararını verenleri alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Bu millet onları unutmayacak"

Menderes ve Erdoğan, biri ezanı aslına çevirdiği, diğeri ise Ayasofya’yı açtığı için İslam dünyasının duasını kazanıp tarihin şeref levhaları arasında yerlerini aldılar. Bu millet onları unutmayacak. İkisinden de Allah razı olsun. Bu kararı verenleri alkışlıyorum.

"Danıştay’da hâkimler var"

İsimler: Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçıl, üye Ali Ürker, üye Ömer Civri, üye Abdullah Aygün, üye Lütfiye Akbulut. Bu tarihi ve bu isimleri tarihe not düşmek için yazdım.

Bu kararı alan Danıştay 10. Dairesi üyelerini tebrik ediyorum. Şimdiye kadar Ayasofya konusunda hep hayal kırıklığı yaşatan Danıştay’ın yasakçı kararlarını tarihe gömüp bize “Danıştay’da hâkimler var” dedirttikleri için hepsini alkışlıyorum.

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