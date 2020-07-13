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Arda Turan Galatasaray'da! Alacağı ücret belli oldu

İspanya'nın ünlü gazetelerinden AS, Galatasaray'ın Arda Turan ile anlaştığını açıkladı.

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İspanyol devi Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan Arda Turan, yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a geri dönüyor.

İspanyol AS'ın haberine göre Galatasaray, Arda Turan ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Gazetede yer alan anlaşma detayında Arda Turan'ın Galatasaray'dan maç başına 25 bin Euro kazanacağı belirtildi.

500 bin Euro bonus
Galatasaray'ın şampiyon olması halinde Arda Turan 500 bin Euro bonus ödeme alacak.

Takım kaptanı olacak
AS, öte yandan Galatasaray'a dönecek Arda Turan'ın takım kaptanı olacağını da yazdı.

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