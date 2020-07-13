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Ahmet Hakan haddini aşan Yunan Bakan Makis Voridis'e saydırdı

Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis haddini aştı ve Ayasofya’nın ibadete açılmasına misilleme olarak Selanik’teki Atatürk’ün doğduğu evin ‘Pontus Rum ya da Helenizm soykırımı müzesine’ dönüştürülmesi önerisini destekledi. Bu skandal öneriye Hürriyet yazarı Ahmet Hakan çok sert tepki gösterdi.

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Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması kararının ardından Yunanistan'dan skandal bir öneri geldi. Yunanistan Tarım Bakanı  Ayasofya’nın ibadete açılmasına misilleme olarak Selanik’teki Atatürk Müzesi ile ilgili haddi aşan bir öneri geldi.

Sürekli kışkırtıcılık yaptığını söylediği Yunanistan Tarım Bakanı Makis Voridis'e Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'alçak' diye seslendi ve "Atatürk’ün evinden ne istiyorsun?" diye sordu.

Hakan, "İlle de Ayasofya’ya misilleme yapmak istiyorsan...Mesela...Atina’daki bir Osmanlı camisini kiliseye dönüştürebilirsin.Ama bunu yapamazsınız ki!Çünkü bunu yapabilmek için...Atina’da ibadete açık bir tanecik olsun Osmanlı camisinin bulunması lazım. Bir tanecik caminin bulunması lazım." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Yunanistan’da marjinal siyasetçilerin başında gelen bir adam var.
Makis Voridis diye biri.

*

Adam gerçekten marjinal. Hep nifak tohumları ekiyor. Sürekli kışkırtıcılık yapıyor. Yunan iç siyasetinin trolü. Pek dikkate alınacak biri değil yani...

*

Ama ben dikkate alıyorum.

Çünkü adam, aynı zamanda Yunanistan’ın koalisyon hükümetinde!

“Tarım bakanı” olarak görev yapıyor.

O kadar da marjinal değil yani.

*

İşte bu adam, Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşılık olarak...

Atatürk’ün Selanik’teki evinin “Pontus Rus ya da Helenizm soykırım müzesi” haline getirilmesi teklifinin üstüne atlamış.

“Çok iyi bir teklif” demiş.

Yani Atatürk’ün evinin “soykırım müzesi” yapılmasını istemiş.

*

A be alçak!

Atatürk’ün evinden ne istiyorsun?

*

İlle de Ayasofya’ya misilleme yapmak istiyorsan...

Mesela...

Atina’daki bir Osmanlı camisini kiliseye dönüştürebilirsin.

Ama bunu yapamazsınız ki!

Çünkü bunu yapabilmek için...

Atina’da ibadete açık bir tanecik olsun Osmanlı camisinin bulunması lazım. Bir tanecik caminin bulunması lazım.

Yok ki!

Bırakmadınız ki!

Açmıyorsunuz ki!

*

Sen önce barbarlıktan vazgeçip...

Yunanistan’da Osmanlı’dan kalma bir camiyi ibadete aç...

Sonra “Ayasofya’ya misilleme” diye kiliseye çevirmeyi falan düşünürsün.

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