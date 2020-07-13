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İstanbul'da 400 polisle zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri'nin eş zamanlı olarak 62 adrese düzenlediği operasyonda; aranan 94 şüpheliden 75'i yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde zehir tacirlerine yönelik Bağcılar başta olmak üzere 6 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı. 400 polisin katıldığı operasyonda şüphelilere ait 62 adrese baskın yapıldı.

94 şüpheliden 75'i gözaltında

Narkotik ekipleri, özel hareket timlerinin de desteğiyle yaptıkları eş zamanlı baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 75'ini gözaltına alırken, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

'Evde yok' dendi ikinci katta yakalandı

Operasyon kapsamında narkotik ekipleri, özel harekât timleri eşliğinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde iki katlı bir binaya baskın yaptı. Polis, girdiği adreste yaşayanlardan aranan kişinin evde olmadığı cevabını aldı. Ancak, binanın ikinci katında yapılan aramada şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik ekipleri adreste arama yaparken özel harekât timleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. Arama işleminin ardından yakalanan kişi polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü. 

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