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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca fotoğraf paylaşıp uyardı! Aksi mümkünken asla...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabından toplu taşımada çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, "Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim." uyarısı yaptı..

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya heabından koronavirüsle ilgilili vatandaşları uyarmaya devam ediyor. 

Son olarak toplu taşıma aracının içinden çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Bakan Koca, “Aksi mümkünken asla risk almayalım” mesajı verdi.

“Aksi mümkünken asla risk almayalım'' 

İşte Koca’nın paylaşımı:

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