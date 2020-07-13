Hakan Bayrakçı trafikte bıçaklı kavgayı ayırdı o anları paylaştı

Kamuoyu araştırma şirketi Sonar'ın başkanı Hakan Bayrakçı, trafikte tanık olduğu bıçaklı kavgayı ayırdı, o anları Twitter hesabında paylaştı.

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Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, trafikte olası bir ölümlü ya da yaralamalı kavganın önüne geçti.

İki kişi arasındaki kavgaya şahit olan Bayrakçı, her türlü riski göze alıp tarafların arasında girdi. Taraflardan birinin elinde bıçak olmasına rağmen araya giren Bayrakçı'ya, çevredeki vatandaşlar da yetişince olay daha fazla büyümeden önlendi. O anları Bayrakçı, Twitter hesabında paylaştı.