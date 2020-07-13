BIST 116.511
DOLAR 6,87
EURO 7,77
ALTIN 399,09
HABER /  YEREL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Hakan Bayrakçı trafikte bıçaklı kavgayı ayırdı o anları paylaştı

Kamuoyu araştırma şirketi Sonar'ın başkanı Hakan Bayrakçı, trafikte tanık olduğu bıçaklı kavgayı ayırdı, o anları Twitter hesabında paylaştı.

Abone ol

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, trafikte olası bir ölümlü ya da yaralamalı kavganın önüne geçti.

İki kişi arasındaki kavgaya şahit olan Bayrakçı, her türlü riski göze alıp tarafların arasında girdi. Taraflardan birinin elinde bıçak olmasına rağmen araya giren Bayrakçı'ya, çevredeki vatandaşlar da yetişince olay daha fazla büyümeden önlendi. O anları Bayrakçı, Twitter hesabında paylaştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ayasofya'ya atanacak iki isim belli oldu! Diyanet kararını verdi
Ahmet Hakan haddini aşan Yunan Bakan Makis Voridis'e saydırdı
Fatih Erbakan küçük yaşta evlilikle ilgili tepki çeken sözlerine açıklık getirdi
Artvin'de sel ve heyelan felaketi: 1 kişi öldü 3 kişi kayboldu
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili AK Parti içinden bomba kulis
Dolar 6.85-6.86 seviyesinde sabitlendi! 13 Temmuz dolar ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 400 polisle zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca fotoğraf paylaşıp uyardı! Aksi mümkünken asla...
Napoli Milan kapışmasında gol düellosu
Cansu Canan Özgen kimdir yaşı kaç kiminle evlendi?
Selvi'den Ayasofya değerlendirmesi: Bu isimler tarihteki mümtaz yerlerini aldılar
Gizem Demirci kimdir instagram hesabında nişan pozlarını paylaştı
Yorumlar