Hakan Bayrakçı trafikte bıçaklı kavgayı ayırdı o anları paylaştı
Kamuoyu araştırma şirketi Sonar'ın başkanı Hakan Bayrakçı, trafikte tanık olduğu bıçaklı kavgayı ayırdı, o anları Twitter hesabında paylaştı.Abone ol
Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, trafikte olası bir ölümlü ya da yaralamalı kavganın önüne geçti.
İki kişi arasındaki kavgaya şahit olan Bayrakçı, her türlü riski göze alıp tarafların arasında girdi. Taraflardan birinin elinde bıçak olmasına rağmen araya giren Bayrakçı'ya, çevredeki vatandaşlar da yetişince olay daha fazla büyümeden önlendi. O anları Bayrakçı, Twitter hesabında paylaştı.
Eli bıçaklı, beli silahlı adamla uğraşmak da zor, kavgasını ayırmak da zor. Mertliği bıçak sallamak sanıyor. pic.twitter.com/f89kAihjw1— Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) July 12, 2020