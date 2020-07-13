Erdem Eryüz kimdir aslen nereli Cansu Canan Özgen eşi ne iş yapıyor?

TV8 ekranlarının sevilen başarılı sunucusu Cansu Canan Özgen bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Gaziantepspor basketbol takımı yardımcı antrenörü Erden Eryüz ile evlendi. Mutlu anlarını takipçileri ile paylaşan Cansu Canan Özgen öerak konusu oldu. Peki Cansu Canan Özgen kimdir kiminle evlendi ?

Abone ol

Tv8 ekranlarında sunuculuk yapan Cansu Canan Özgen, Bodrum'da dünyaevine girdi. Bu mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşan Cansu Canan Özgen'in hayatı merak edildi. Peki Erden Eryüz kimdir, kaç yaşında? Cansu Canan Özgen kimdir?

Düğün karesini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Özgen şu ifadeleri kullandı:

"İyi günde kötü günde, sağlıkta ve hastalıkta, ölüm bizi ayırıncaya dek, dostlarımız, ailelerimiz ve çocuklarımızla, bütün bir yaşam boyunca ömrüm ömrüne, ömrün ömrüme…"

Cansu Canan Özgen ve Erden Eryüz'ün nikahı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından restoranda kıyıldı. Özgen'in şahitliğini Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun eşi Banu Türkoğlu yaparken, Erden Eryüz'ün şahitleri Hidayet Türkoğlu ve Gaziantep Basketbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Mahir Bayrak oldu.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen nikah töreninde, her masada küçük hediyelik kolonyaların olması dikkat çekti.

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

Cansu Canan Özgen 23 Eylül 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyerinde Habertürk TV'ye geçiş yaparak çalıştığı 2013-2018 yılları arasındaki dönemde haber kuşaklarında sunuculuk yapmış ayrıca geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeniyle izlenen gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara gelmiştir.

2018'de Habertürk TV'den ayrılarak A Haber Kanalı'na geçerek bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sunan Cansu Canan Özgen 2019 yılının başından itibaren aynı yayın grubuna bağlı A Para kanalına geçerek Cuma geceleri yayınlanan "Gündem Dışı" programıyla ekranlara gelmeye devam etmiştir.

1 Ağustos 2019'da A Para kanalından ayrılan Özgen, TV8 kanalına geçerek "8'de Bugün" programıyla ekranlara gelmeye başlamıştır.