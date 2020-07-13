BIST 116.511
DOLAR 6,87
EURO 7,77
ALTIN 399,09
HABER /  EKONOMİ

Piyasaların merakla beklediği sanayi üretimi verileri açıklandı

Son dakika gelişmesi... TÜİK Mayıs ayına yönelik Sanayi Üretim Endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17,4 arttı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Mayıs'ta sanayi üretimi yüzde yıllık 19.9 oranında azalırken aylık bazda yüzde 17,4 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,3 azaldı.

Bir önceki aya göre

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji saat verdi! Çok şiddetli olacak! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ayasofya'ya atanacak iki isim belli oldu! Diyanet kararını verdi
Ahmet Hakan haddini aşan Yunan Bakan Makis Voridis'e saydırdı
Fatih Erbakan küçük yaşta evlilikle ilgili tepki çeken sözlerine açıklık getirdi
Artvin'de sel ve heyelan felaketi: 1 kişi öldü 3 kişi kayboldu
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili AK Parti içinden bomba kulis
Dolar 6.85-6.86 seviyesinde sabitlendi! 13 Temmuz dolar ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
Erdem Eryüz kimdir aslen nereli Cansu Canan Özgen eşi ne iş yapıyor?
3 parti arasında 'Akın Öztürk kimin paşasıydı?' kapışması
Türkiye'den M60T hamlesi! SSB Başkanı İsmail Demir'den önemli açıklamalar
Hakan Bayrakçı trafikte bıçaklı kavgayı ayırdı o anları paylaştı
İstanbul'da 400 polisle zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Yorumlar