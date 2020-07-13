Piyasaların merakla beklediği sanayi üretimi verileri açıklandı

Son dakika gelişmesi... TÜİK Mayıs ayına yönelik Sanayi Üretim Endeksi rakamlarını açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17,4 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Mayıs'ta sanayi üretimi yüzde yıllık 19.9 oranında azalırken aylık bazda yüzde 17,4 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,3 azaldı.

Bir önceki aya göre

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.