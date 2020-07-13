Akit yazarı Dilipak’tan olay Tuğçe Işınsu yazısı: Bu hatun parti kursa var ya...

İlginç çıkışları ile gündeme gelmeyi başaran Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kendisini spritüel yaşam danışmanı olarak tanıtan ve son yazdığı 'Güç' isimli kitabın "tılsımlı" olduğunu iddia eden Tuğçe Işınsu'ya ilişkin olay bir yazı kalema aldı. Dilipak, "Bu hatun parti kursa en az %7 oy alır. Davutoğlu’ymuş, Babacan’mış, geç" dedi.

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Dilipak, bugünkü yazısında kendisini spritüel yaşam danışmanı olarak tanıtan Tuğçe Işınsu'yu ironik bir dille tepki gösterdi. Dilipak, Tuğçe Işınsu'nun parti kursa en az yüzde 7 oy alacağını ifade ederek "Bu “sarışın bomba”nın kitabından TSK alıp askerlerimizin sırt çantalarına birer tane yerleştirsin “zafer bizimdir”. CHP bu hatun kişiyi kapmadan AK Parti’nin yeşil Kemalistleri daha önce harekete geçip, bu işi bitirebilirler. Boşversenize siz savunma sanayi imiş, kıtalararası füzeymiş. Bu bomba başka bomba" ifadelerini kullandı.

İşte Dilipak'ın o yazısı:

Tuğçe Işınsu parti kursa en az %7 oy alır. Davudoğlu’ymuş, Babacan’mış, geç.

Tuğçe de kim demeyin, hani şu sarışın Şeyhiye. “Güç” kitabını alıyorsunuz “Güç sizde”! Alıp okusanız olmuyor, bir tane de sizin edinmeniz gerekiyor. 5 kişilik bir ailede herkese bir kitap. Ucuz! Hediyesi 20 lira. Sudan ucuz. İşse iş, aşksa aşk, sağlıksa sağlık, kariyerse kariyer!. Ne istersen o. Okuyarak adam olmayacaksınız. Yani arkadaşından alıp okusan olmuyor. Para verip alman gerekiyor. Ya da birileri bu tılsımlı sırlar kitabını sizi düşünerek alıp hediye etmesi gerekiyor. Tecrübe edilmiştir.

''Boşverin “ne atom bombası, ne Soçi konferansı”

Bu “sarışın bomba”nın kitabından TSK alıp askerlerimizin sırt çantalarına birer tane yerleştirsin “zafer bizimdir”. CHP bu hatun kişiyi kapmadan AK Parti’nin yeşil Kemalistleri daha önce harekete geçip, bu işi bitirebilirler. Boşversenize siz savunma sanayi imiş, kıtalararası füzeymiş. Bu bomba başka bomba. Boşverin “ne atom bombası, ne Soçi konferansı”.. Bu kitabı ihraç ederek Türkiye ekonomisini düzeltebilir mesela. Bu hatun kişiyi Turizm Bakanı yapalım turizmi uçurur. Türkiye’yi dünyaya tanıtırız. Şimdi benim asıl merak ettiğim konu, bu kitabın Corona virüsüne iyi gelip gelmediği.

'Toplumda böyle bir “sentetik din'e ciddi bir talep var'

Bakın bu hatun kişi, affedersiniz “birey”, parti kursa %7 oy alır diyorum ya, bu en az. Tılsım işin bir yanı. CHP’liler de sever bu birey’i, AK Partililer de.

Bu bireyin geçmişinde Adnan Oktar’la bir teması olmuş mudur bilmiyorum ama, toplumda böyle bir “sentetik din'e ciddi bir talep var. Bu mesele biraz da arz talep dengesi. Dün Yaşar Nuri’yi sevenler bugün bu “birey”i de seveceklerdir.

Bir zamanlar bir Nejla Çarpan vardı, çarpmadığı Atatürkçü kalmadı. Kadın Atatürk’ün ruhunu çağırıp ondan mesajlar alıyordu. “Yeni Nutuk”u yazdı. Mevlana’nın da ruhunu çağırıp, “Yeni Mesnevi”yi yazdı. O zamanlar genelkurmay bu “birey”in kitaplarını bastırıp, askeri birliklere dağıttı ya hu! Bakın bu partiye üye olan her “birey” ayda 5 lira aidat ödeyip hem kendini hem de ülkesini kurtarabilir. Aslında SGK ve diğer sigorta kuruluşları her üye için bir kitap alsa bu iş biter. Sendikalar, odalar ne duruyorlar ki.