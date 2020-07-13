Rusya Dışişleri: Ayasofya Türkiye'nin kendi meselesi karışamayız

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili "Biz bunun Türkiye’nin kendi içişleri olduğu düşüncesinden yola çıkıyoruz. Dolayısıyla da içişlerine ne biz ne de başkaları karışmalı" açıklamasını yaptı.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ankara’nın Ayasofya’yı camiye dönüştürmesi kararının Türkiye’nin kendi içişleri meselesi olduğunu ifade etti.

"İçişlerine ne biz ne de başkaları karışmalı"

Gazetecilere konuşan Verşinin, Ayasofya’nın ibadete açılması kararıyla ilgili, “Bu konunun ülkemizde ve yurtdışında geniş yankı uyandırdığını biliyorsunuz. Ancak genel anlamda biz bunun Türkiye’nin kendi içişleri olduğu düşüncesinden yola çıkıyoruz. Dolayısıyla da içişlerine ne biz ne de başkaları karışmalı” dedi.