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Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Beşiktaş, Gökhan ve Caner'e 550 bin euro garanti, 100 bin euroluk bonuslu yeni bir teklif sunacak.

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Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül’e yine bir teklif yapma kararı aldı. Siyah-Beyazlılar iki oyuncuya da aynı rakamı önerecek. Beşiktaş Gökhan ve Caner’e yıllık 550 bin euro garanti ücret ve 10 maçın üzerinde forma giymeleri durumunda 100 bin euroluk bonuslu bir sözleşme teklif edecek. 

İki yıldız oyuncunun bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Görüşmeler bu hafta başlayacak. Gökhan Gönül’ü eski kulübü Fenerbahçe istiyor. Caner Erkin ile ise Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor. 

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