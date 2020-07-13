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HABER /  EĞİTİM

ALES sonuç açıklama tarihi değişti! ÖSYM Başkanı duyurdu

Demirören Haber Ajansı

ÖSYM'nin 16 Eylül olarak duyurduğu ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak değişti.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimde 16 Eylül olarak ilan ettikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuç açıklama tarihinin güncellendiğini bildirdi. 

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim." 

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