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Çağlar Söyüncü Premier Lig'de bir ilki yaşadı

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de oynadığı bir karşılaşmada ilk kez kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City deplasmanda Bournemouth'a 4-1 kaybetti.

Mücadelenin 67.dakikasında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, böylece Premier Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu. Bundesliga ekibi Freiburg forması giyerken iki kez kırmızı kart gören başarılı stoper, TFF 1.Lig'de ise hiç oyundan ihraç olmamıştı

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