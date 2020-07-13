Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ oldu! İSO açıkladı

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması''na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 87 milyar 949 milyon lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.

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İSO 500’teki kuruluşların ihracatı yüzde 2,4 artarken, katma değerdeki yüksek teknoloji yoğunluklu payı yüzde 6,9’a yükseldi. İstihdam yüzde 1, Ar-Ge harcamaları da yüzde 150’nin üzerinde arttı. Ancak finansman giderleri karlılıkta belirleyici olmayı sürdürürken, kaynak yapısındaki bozulma da devam etti ve toplam borçların payı 1,4 puan yükseldi.

"En büyük avantajımız..."

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Orta-yüksek ve yüksek teknolojinin katma değerdeki payı ilk kez yüzde 30,4’e çıktı. Bunun savunma ve havacılık sanayi sektörlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bununla birlikte araştırma gösterdi ki; sanayici borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor. En büyük avantajımız; faizlerin düşük seviyede seyretmesi. Yüksek faizle mücadeleyi hafife almamalıyız.

İlk 10 sıralaması şöyle:

- Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş oldu. Lider Tüpraş'ın net satışları 87.9 milyar lira olarak gerçekleşti.

- Ford Otomotiv 37,1 milyar lirayla ikinci, Toyota Otomotiv 25,9 milyar lirayla üçüncü oldu.

- Renault 4'üncü sırada yer aldı. 24.6 milyar liralık satış yaptı.

- İSO 500’e bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri de listeye beşinci sıradan girdi. Şirket 20.8 milyar liralık satış gerçekleştirdi.

- Arçelik 6'ıncı sırada 18.6 milyar liralık satışla yer buldu.

- Tofaş 7. sırada yer buldu. Net satışları 17.2 milyar lira oldu

- İskenderun Demir Çelik 8. sırada. Net satışları 16.3 milyar lira.

- Dokuzuncu sıradaki şirket isminin açıklanmasını istemezken, Ereğli Demir Çelik Fabrikası 10. sırada bulundu. Toplam satışları 14.1 milyar lira oldu.