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Varank: Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biriyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün açıklanan sanayi üretim verileriyle ilgili olarak ''Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk; endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti.'' dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün açıklanan sanayi üretim verisini değerlendirdi.

''Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biriyiz''
Mustafa Varank, sanayi üretimi verileriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; ''Mayıs ayı sanayi üretimi, beklentilerimiz dahilinde yıllık bazda düşerken, nisana göre %17,4 yükseldi. Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı. Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk; endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti.

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