Varank: Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biriyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün açıklanan sanayi üretim verileriyle ilgili olarak ''Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk; endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti.'' dedi.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün açıklanan sanayi üretim verisini değerlendirdi.

''Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biriyiz''

Mustafa Varank, sanayi üretimi verileriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; ''Mayıs ayı sanayi üretimi, beklentilerimiz dahilinde yıllık bazda düşerken, nisana göre %17,4 yükseldi. Küresel piyasaların tümü nisanda sert bir daralma yaşamıştı. Mayısta en hızlı toparlanan ilk üç ülkeden biri olduk; endeksin tüm alt kalemleri pozitif gerçekleşti.