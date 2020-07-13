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Düğün sonrası gelin ve damat dahil 5 kişide koronavirüs tespit edildi

TOKAT'ta, düğünün ardından aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Gelin ve damat ile temasta bulunan onlarca kişi ise izole edildi.

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Tokat'ta Turhal ilçesinde, 5 gün önce düğün salonunda yapılan düğün törenine katılan 1 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Covid-19 testi yapıldı. Aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişinin testleri pozitif çıktı.

70 kişi izole edildi

Yeni evli çift ile 3 kişinin koronavirüs tedavisine başlandı. Düğün görüntüleri izlenerek, gelin ve damat ile yakın temasta bulunduğu tespit edilen 70 kişi ise evlerinde izole edildi.

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