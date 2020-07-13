Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye 5 imza önerisi

Yorumcu Rıdvan Dilmeni Fenerbahçe'nin gelecek sezon aynı senaryoyu yaşamaması için 5 transfere ihtiyacı olduğunu belirtti.

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sahasında Sivasspor'a 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın Emre Kılınç'ı transfer ettiğini belirten Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı; ''Transferde Fenerbahçe'nin yapması gerektiği zaten konuşuluyordur. Fenerbahçe şu anda mesela Ozan'ın sözleşme yenilemesinin ile zor olabileceği bir ortamdayız. Fenerbahçe kimleri almalı? Fenerbahçe seneye şampiyon olmak istiyorsa. Ssağ bek lazım, Hasan Ali ile sözleşme yapılması lazım, 2 tane kanat, forvette Vedat'ı zorlayacak isimler lazım. Orta sahada zaten kalabalıklığınız var. Teşhis doğru bence. Emre Belözoğlu ile de görüşüyorum, teşhis doğru ama tedaviye para lazım. Aksi halde yine aynı senaryo yaşanır. Fenerbahçe'nin kadrosuna 4-5 futbolcuya ihtiyacı olduğu net. Herkes de bilsin Türkiye'de transferi rahat yapabilecek kulüp çok yok.

''Hakemlerin takdir haklarını Fenerbahçe aleyhine kullandığı görülüyor''

Önümüzdeki yıl ne olacağını bilmiyoruz. Fenerbahçe de dahil tüm takımların ekonomilerinin sağlıksız olduğunu biliyoruz. Her zaman konuşulan transfer haberleri konuşulmaya başlandı. Ben hiç bir takıma özel ayrıcaklık sağlanmasını istemem. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tüm takımlar için bu dönem dönem konuşulur. Hakemlerin takdir haklarını Fenerbahçe aleyhine kullandığı görülüyor. Bu maç özelinde değil, genel olarak. Ben VAR hakeminin ayrı bir tasarrufu olur diye düşündüm. Penaltıyı da kolay veriyorsun, kartı da kolay veriyorsun Fenerbahçe'ye. Transfer yapma hakkı olmayanlar transfer yaparsa, Fenerbahçe yapamazsa o zaman tepki oluyor. Bir yerde 25 milyon taraftarlı camia, bir tarafta TFF olarak görünüyor. Ali Palabıyık'ın hakemliğini beğenen bir insanım, 1'i VAR olmak üzere kaç maçtır görüyorum. Ben Sivasspor takımının Fenerbahçe'den daha fazla hak ettiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun Fenerbahçe'nin bu sezon da sistemin çok hızlı bir şekilde dışına çıkarıldığını düşünüyorum.

''Galatasaray iyi yapmış''

Galatasaray'ın Emre Kılınç'ı aldıysa çok iyi bir iş yaptığını dile getiren Dilmen, "Emre Kılınç'ı Galatasaray aldıysa çok iyi yapmış. Kendisine çok iyi bakmış, fiziksel olarak çok iyi durumda ve pandemiden sonra çok iyi durumda olan futbolculardan biri. Sadece Fenerbahçe karşısında değil, daha önceki maçlarda da çok iyi durumdaydı" şeklinde konuştu.

''O zaman şimdi de konuşmaması lazım''

Sergen Yalçın ne diyor, Mustafa hocayla, Fatih hocayla, Şenol hocayla yabancı kuralları konuları konuşulsun, sonra da bizim gibi yeni hocalarla da konuşulsun. Fatih Terim'in görüşleri mesela 25 yıldır aynıdır. Şimdi de daha önce de. Şenol hoca Beşiktaş'tayken ağzını açmadı yabancı oyuncu konusunda. O zaman şimdi de konuşmaması lazım. Almanya yabancı sınırı koymuyor ama içindeki sistem ona göre. Sınırsız yabancı oynatılan ortamda altyapıdan 8 oyuncu Lewandowski ile birlikte idman yapıp kendini geliştirebiliyor. Sistemi engelleme üzerine kurmamış, aşağıyı geliştirmek için kurmuş.''