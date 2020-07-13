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Altın fiyatları! 13 Temmuz Pazartesi altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlaması sonrası 399 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 655 lira, Cumhuriyet altını ise 2.674 liradan satılıyor.

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Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 397,1 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 399 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 655 lira, Cumhuriyet altını da 2.674 liradan satılıyor.

Analistlerden önemli analiz

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.806 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici tutumlarının ve devletlerin teşvik paketlerine devam edeceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Gram altında 395-405 lira bandı izlenecek

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı enflasyon beklenti anketinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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