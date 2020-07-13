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Aydın'da evde horoz dövüştüren 19 kişiye ceza yağmuru

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da horoz dövüşü düzenleyen iki kişiye 12 bin TL ceza kesilirken, bahis oynayan 17 şüpheliye de maske takmama, sosyal mesafeye uymama ve kumar oynamak suçunda toplam 51 bin 340 TL cezai işlem uygulandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeşil Mahalle, 670 Sokak'taki eski bir evde horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bir süre sürdürülen takibin ardından gece yarısı harekete geçen ekipler adrese düzenledikleri operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bahsi düzenleyene ayrı bahis oynayanlara ayrı ceza kesildi

Horoz dövüştürdüğü belirlenen H. A. ve D.C.'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 12 bin TL idari para cezası kesildi. Horoz dövüşünü izleyip, bahis yatırdıkları tespit edilen 17 şüpheliye de kumar oynadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 51 bin 340 TL ceza uygulandı.

Dövüştürüldüğü belirlenen 6 horoza da el konulup, Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim edildi.

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