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Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Ermenistan aklını başına toplasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmayla ilgili yaptığı açıklamada ''Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.

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Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik artmaya devam ediyor. Sınırda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin saldırısı sonucu 2 Azerbaycan askerinin şehit olduğu belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, askeri topların da kullanıldığı saldırı sonrasında çıkan çatışmada Ermeni güçlerin kayıplarla geri çekildiği bildirildi. Saldırı sonucu Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit düştüğü, 5 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Ermeni mevzileri yok edildi
Topçu birlikleri ve tankların kullanıldığı gece boyunca devam eden çatışmalarda, Azerbaycan askeri birlikleri tarafından ateş açılması sonucunda Ermeni mevzileri yok edildi. Açıklamada, imha edilen Ermeni mevzilerinde bulunan topçu birlikleri, askeri araçlar ve askeri personelin yok edildiği vurgulandı. Çatışmalarda kıdemli teğmen Rashad Mahmudov’un hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, Ermenistan’ın kayıplarını sakladığı vurgulandı.

Çavuşoğlu: Ermenistan aklını başına toplasın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Ermenistan aklını başına toplasın. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız"

Ayasofya Camisi kararı
Öte yandan Çavuşoğlu, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasının ardından batı dünyasının konuya müdahil olmasına tepki gösterirken ''Türkiye’nin egemenlik hakkına müdahale şeklindeki yorumları şiddetle reddediyoruz.'' dedi.

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