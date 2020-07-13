Sivas'ta uyuz olanların girdiği göle akın ettiler çorak arazide yaşanan deniz havası

"Su devamlı dibinden kaynadığı için kendini yeniliyor"

Gümüşdere Köyü Muhtarı Mert Kurt, suya giren vatandaşların ferahladığını belirterek, “Göl suyumuzun cilt hastalıkları egzama ve kaşıntı gibi olan hastalıklara iyi geldiğini biliyoruz. Her gün kalabalık, bugüne özel bir şey değil. Hatta bugün biraz daha az. Çünkü hafta içi, hafta sonu ful dolu. Su devamlı dibinden kaynadığı için devamlı kendini yeniliyor. Çevre illerden buraya serinlemeye gelen çok insan var. Şuan bu suya girdiğinizde 2-3 gün rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz. Hava sıcaklığı şuan da 30-35 derece arasında. Bu suya giren kişiler çok güzel ferahlıyor. Özellikle bu bölgede tarımsal iş yapan insan çok fazla terlediği için geliyor. Sivas'ımızın doğal bir havuzudur” dedi.