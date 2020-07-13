Artvin'de sel ve heyelan felaketi: Ölü sayısı 4'e yükseldi

ARTVİN Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği selde 3 kişinin de kaybolduğunu bildirdi. Kaybolan üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece ölü sayısı 4 oldu.

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Artvin’in Yusufeli ilçesinde dün akşam saatlerinde tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı’nın şantiyesinde meydana gelen sel felaketinde 1 şantiye çalışanı hayatını kaybederken, anne, baba ve bir çocuk olduğu öğrenilen aile de kayboldu.

Son dakika gelişmesine göre; Artvin'de 3 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobile ulaşıldı, heyelan altındaki otomobil çıkarılmaya çalışılıyor. 3 kişinin cansız bedenleri dere yatağında bulundu. 3 kişiden birinin cansız bedeni, araçtan çıkarıldı. 2 kişinin daha cenazesine ulaşılmaya çalışılıyor.

İlçede akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum kara yolunu kapattı.

Giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı

Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, kara yolundaki 2 tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı. Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç girişine izin vermiyor.

''Anne, baba ve bir çocuğunu arama çalışmalarımız devam ediyor''

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sel felaketinin yaşandığı şantiyeye gelerek incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Doruk, şu ifadeleri kullandı; ''Ciddi bir felaket yaşandığını belirterek, “Dün akşam saat 19.30 sıralarında Yusufeli Barajımızın şantiye bölgesine sel geldi. Şantiyelerimizde çalışanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. Bir ailemiz de kayıp. Anne, baba ve bir çocuğunu arama çalışmalarımız devam ediyor. Şantiyede çok ciddi boyutta maddi hasar var. Birçok araç cüruf altında kalmış durumda. Ancak baraj inşaatımızın çalışmasına mani bir durum yok. O bölgede bir sıkıntımız yok. Fakat önemli bir boyutta maddi hasar oluşmuş.

''Artvin-Erzurum yolumuz kapalı''

Özellikle ofis ve yatakhane bölgesinde. Tahliyeler yapıldı. İşçilerimiz başka bir bölgeye alındı. Şu aşamada temizleme çalışmaları devam ediyor. Artvin-Erzurum yolumuz kapalı. Tünel içerisinde önemli bir miktarda rüsubat var. Bunun temizlenmesi vakit alacak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın Artvin’den Erzurum’a olan yolculuklarında başka bir güzergah kullanmalarında fayda var” ifadelerini kullandı.