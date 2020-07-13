BIST 117.683
DOLAR 6,87
EURO 7,78
ALTIN 399,52
HABER /  DÜNYA
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Odessa’da Osmanlı döneminden muska bulundu

UKRAYNA’nın Odessa ilinde Osmanlı zamanında inşa edilen Akkerman Kalesi’nde, 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir kâğıt muska bulundu.

Abone ol

Akkerman Kalesi’ndeki arkeolojik kazılarla ilgili bilgi veren Tarihçi Andrey Krasnojon, kazıda Osmanlı döneminden kalma kâğıt muskanın bulunduğunu söyledi.

Krasnojon, kâğıdın bu zamana kadar sağlam şekilde korunmasının hem kâğıdın yapıldığı malzemenin niteliğinden hem de zeminin özelliklerinden kaynaklandığını aktardı. Katlanmış durumdaki kâğıdın açılarak okunmasının ayrı bir çalışma olacağını belirten Tarihçi Krasnojon, yine de kâğıtta bazı harflerin ilk bakışta okunduğunu ifade etti.

Katlanmış olan kâğıtta ilk anda ‘korkudan yazılmıştır’ ifadesinin olduğunu, bunun Allah’tan korku olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Tarihçi Krasnojon, ayrıca, 007 rakamlarının olduğunu dile getirdi. Tarihçi, 007 rakamının Hicri Takvim’deki 1007 yılının son üç rakamı olabileceğini, bunun da 1588/89 tarihlerine denk gelebileceğini söyledi.

Ukraynalı bilim adamları, Akkerman Kalesi’nin 18’inci yüzyıl başlarında Karadeniz’in kuzey bölgesinin en önemli dini eğitim merkezlerinden biri olduğunu, bu tür kazı çalışmalarını bu nedenle son derece önemli olduğunu ifade etti.

Akkerman Kalesi, 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Rusların eline geçmiş, savaştan sonra yapılan Bükreş Antlaşması’yla da Rusya’da kalmıştı. Kale, 1991 yılından bu yana Ukrayna topraklarında bulunuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Albayrak'tan sanayi açıklaması: 'V' çıkışı ilk sinyali gördük
Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Ermenistan aklını başına toplasın
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye 5 imza önerisi
Ömer Halisdemir'i şehit eden eski Binbaşı Fatih Şahin'e bak sen pişkin isteği şok etti
Ayaklarından iple asıp dakikalarca şiddet uyguladılar
Ayasofya için 'çok acı çekiyorum' diyen Papa'ya tokat gibi cevap
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da evde horoz dövüştüren 19 kişiye ceza yağmuru
Avrupa Birliği dışişleri bakanlarından Türkiye gündemiyle toplantı
KYK ödeme günleri 2020 temmuz ayı KYK ödeme takvimi
'Kafasına sıkın' talimatı verilen imam 15 Temmuz gecesini anlattı
Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek 2020 kaç para verilecek?
Emre Karayel kaç yaşında nereli kiminle evleniyor eşi kimdir?
Yorumlar