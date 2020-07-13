SGK özel hastanelerde salgın bakım hizmet ödemesini sonlandırdı

Pandemi sürecinde özel hastanelere salgın bakım hizmet ödemesi yapan SGK'dan flaş bir karar geldi. Özel Hastane ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat, katıldığı yayınında flaş "SGK, salgın bakım hizmet ödemesini sonlandırdı" dedi.

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Özel Hastane ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Reşat Bahat, Haber Global yayınında konuştu. Bahat, "SGK, salgın bakım hizmet ödemesini sonlandırdı" dedi.

Bahat'ın açıklamaları şöyle:

"SGK pandeminin bittiğine karar vermiş, demek ki ona giden rakamlar ile bize gelen rakamlar aynı değil. Bakanlığa her zaman söylüyoruz, bizi pandemi hastanesi olmaktan çıkartın diye. Bakanlık bu sayılara henüz inmediğimizi, çıkartmadığını ifade ediyor. SGK çıkarttığına göre, bakanlığın bildiğinin dışında bilgiye ulaşmış olması lazım. Bu saatten sonra SGK ödemeye yapmayacaksa özel hastaneler, zaten yedek akçeleri kalmadığı için pandemi hastası kabul edemeyecekler. Üzülerek bunu belirtelim. Ya da büyük bedel ödeyerek vatandaş yararlanacak demektir.

SGK'nın yatışınız için günlük 43 lira oda ödediğini düşünürseniz, çok para ödemeniz lazım. Biz size bakmak için, odanıza gelirken giyeceğimiz kıyafetleri, malzemeleri bile alamıyoruz. Bu durumda demek ki, pandemi hastalarına kamu bakacaktır demektir, bakabilir bu iradedir.

"İstanbul'daki entübe hastaların yüzde 40'ını tedavi ettik''

Demek ki (vaka sayısı) artmayacağından da emindir. Yaz boz tahtasına dönmez. Bir ay sonra tekrar bakın demezler. İlkeli davranacaklarını düşünüyorum. Geriye dönük yapılmasını anlamış değilim. Biz İstanbul'daki entübe hastaların yüzde 40'ını tedavi ettik, evlerine gönderdik. Böyle bir olanak olmasaydı, SGK'nın bu kadar kapsayıcı sosyal güvenliği olmasaydı, bütün bunlar olamazdı. Güçlü sisteme özel sektör de dahil. Bu bize bir süre sonra yabancı hasta olarak da dönecek. Bu kadar sıkıntı içindeyken, ikinci üçüncü dalgalar konuşulurken nasıl cesaret edilip de bu karar alınıyor. Ben üzülerek dinliyorum.

Büyük şehirlerde ciddi bir risk yok ama bunun eylül ekimi var. Okullar açılacak. İstanbul'da 40-70 metrekare 7-8 kişi dolduğunda bu böyle kalmayacak. Vatandaşın daha sorumlu olması gerekir, bu dönemde bütün olanakların hazır bekletilmesi gerekir. Pandemi sürecinde yabancı hasta geliyor. Biz diyoruz ki pandemi hastanesiyiz ama hasta yok. O zaman bizim pandemi hastanesi olmamızı kaldırsınlar.

İlaç stoğumuz kalmadı, tıbbi stoğumuz kalmadı. Bunu da alamıyoruz. Neden bu kaynağı daha da yok edici bir şekilde kullanıyorsunuz. Yatan hastaya günlük 650 lira veremiyorsanız, ben 43 liraya nasıl bakayım? Bunu yaparız ama vatandaş ödemek zorunda kalır. Neden özel sektörün daha fazla fedakarlık yapması bekleniyor.

"Pandemi SGK için karlı bir iş oldu''

Neden SGK ödemiyor da özel sektörün daha fazla fedakarlık göstermesi bekleniyor, onu anlamıyorum ben. Artık pandemi sürecinin bu konuda azaldığını, kamu hastanelerinin bu ihtiyacı görebileceğini söylüyorlar. Bize söylenilen bir şey yok, gördüğümüz bir şey yok. Pandemi sürecinde GSS aracılığıyla SGK'nın ödemelerinin kamu, özel ve üniversitelerine yüzde kaç düştüğünün de görülmesini istiyoruz. Bunu da sorun SGK'ya ne kadar hasar ödemişler, çok merak ediyorum. Ciddi kar ettiler. Bizim hastalarımız yüzde 40'a indiğine göre, üniversitelerde yüzde 40'a indiğine göre, demek ki SGK'nın ödediği paraların da azalıyor olması lazım. O zaman karlı bir iş oldu SGK için pandemi.

"Hastalar ücret ödemek durumunda kalır"

Bundan sonra özel hastanelere geldiklerinde hastalar, ücret ödemek durumunda kalır. Covid hastasına diğer hastalar gibi bakamıyorsunuz, bir kat boşaltıp ekip kurmanız gerekiyor. Maliyeti hasta başı 10 bin lira çıkabildiği gibi, 700 lira da çıkabilir. Yoğunluğa, alanın büyüklüğüne göre maliyetlerde değişme olur. 10 kişilik yoğun bakım birimi açıldığında, bir hasta olsa 9 yatağı boş tutmak zorunda kalıyorsunuz. Biz bu maliyetleri kestiremiyoruz."