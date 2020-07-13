Yunanistan'ın Türkiye’ye yaptırım teklifine AB'den red

TÜRKİYE’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları gerekçesiyle Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye’ye karşı yaptırım isteyen Yunanistan’ın teklifi reddedildi.

Abone ol

AB, Akdeniz’deki hakimiyetini tehlikeye attığı iddiası ile Türkiye’ye karşı “güçlü yaptırımlar” içeren bir liste yayınlamasını teklif eden Yunanistan’ın isteğini reddetti.

"Yaptırım uygulama düşüncemiz yok"

AB yetkilileri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın talebini, Türkiye’ye yaptırım uygulama gibi bir düşünceleri olmadığını belirterek reddetti.

"AB-Türkiye ilişkilerini devam ettirmeyi amaçlıyoruz"

AB’nin Türkiye’ye karşı herhangi bir yaptırım listesi yayınlamanın gündemleride olmadığını kaydeden AB Dışişleri Konseyi, şu açıklamatı yaptı: AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önem veriyoruz. Bizim tek amacımız son yıllarda zayıflayan Türkiye-AB ilişkilerini güçlendirerek devam ettirmek.