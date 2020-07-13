Cuntacıların tankla ezerek şehit ettiği Muhammet Aksu mezarı başında anıldı

Cuntacıların 15 Temmuz'da sürdüğü tank tarafından ezilip şehit olan Muhammet Ali Aksu, Samsun'daki mezarı başında anıldı. Çocuklarını annelerine emanet edip abdestiyle Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıkan Aksu,'Vatan batıyor, ölürsek şehit oluruz' diyerek şehadet şerbetinden içenler arasına dahil oldu.

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yürüdüğü sırada şehit edilen Muhammet Ali Aksu'nun annesi, hüzün ve gururu bir arada yaşıyor.

"Emekli olduktan sonra burada yaşamak istiyordu, buraya defnettik"

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan, 15 Temmuz şehidi Muhammet Ali Aksu'nun annesi Ezine Aksu, olayları televizyondan takip ettiklerini söyleyerek "İstanbul'da karışıklık var ama biz ne olduğunu anlamadık. Sela okunmaya başladı. Ben çocukları uyandırdım, İstanbul karışmış diye. Sonra bizi İstanbul'dan çocuklar aradı, oğlumun şehit olduğunu öğrendik. Emekli olduktan sonra burada yaşamayı istiyordu. Biz de şehidimizi buraya, babasının yanına defnettik." dedi.

Darbe girişimi gecesi, oğlunun darbecilere karşı koymak için evinden çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na geleceğini öğrenince o yöne doğru ilerlediğini anlatan Aksu, bu sırada durdurmak için önünde durdukları tankların ezmesi sonucu oğlunun şehit olduğunu anlattı.

"Vatan batıyor, ölürsek şehit oluruz' demiş"

Oğlunun, o gece hala oğluyla birlikte dışarıya çıktığını ve hala oğlunun gazi olduğunu dile getiren Aksu, şunları kaydetti:

"Beş oğlum daha var ama onu unutamıyorum. Hiç kolay değil. Ben yetim büyüdüm, şimdi torunlarımıza iyi bakıyoruz ama onun yokluğu içimi yakıyor. Tankı süren kişi ifadesinde, 'sakallı cübbeli diye üzerine sürdüm' demiş. Oğlum, halasının oğlu ile abdestini alıp dışarı çıkmış. 'Vatan batıyor, ölürsek şehit oluruz' diye gitmiş. Çocuklarını o gün dışarıda gezdirmiş. Sonra annelerine emanet edip gitmiş. Cenabı Allah'ın takdiri."