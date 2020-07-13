BIST 117.639
DOLAR 6,87
EURO 7,79
ALTIN 399,16
HABER /  FENERBAHÇE

Falette ve Tolgay Aslan'dan Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçe, futbolcusu Tolgay Arslan’ın ayak bileğinde, Simon Falette’in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiğini açıkladı.

Abone ol

Sivasspor'a sahasında 2-1 yenilen ve 3. olma şansını kaybeden Fenerbahçe’ye iki futbolcusundan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Tolgay Arslan’ın eski bağ yırtığının bulunduğu ayak bileğinde, Simon Falette’in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiği duyuruldu.

Sezonu kapattılar
Falette’te yırtık veya kopma olmadığı belirtilirken söz konusu futbolcuların tedavisine de başlandığı belirtildi. İki futbolcunun da sezonu kapattığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Savcılıktan Heybeliada açıklaması: Yangın 25 dakika arayla iki yerde çıktı
'Eyvah' dedirten koronavirüs araştırması! Grip gibi her sene yakalanabiliriz
Artvin'de sel ve heyelan felaketi: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Bakan Albayrak'tan sanayi açıklaması: 'V' çıkışı ilk sinyali gördük
Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Ermenistan aklını başına toplasın
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye 5 imza önerisi
ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli Valiliği'nden 'sahte vali' uyarısı
15 Temmuz şehidi Kübra'nın babası: Devletimizden Allah razı olsun bizi hiç yalnız bırakmıyorlar
Diyarbakır'da hastaya giden ambulans kurşunlandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbranim Kalın'dan Ermenistan’a kınama
Cuntacıların tankla ezerek şehit ettiği Muhammet Aksu mezarı başında anıldı
KYK ödeme günleri 2020 temmuz ayı KYK ödeme takvimi
Yorumlar 1 yorum