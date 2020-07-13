Falette ve Tolgay Aslan'dan Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçe, futbolcusu Tolgay Arslan’ın ayak bileğinde, Simon Falette’in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Sivasspor'a sahasında 2-1 yenilen ve 3. olma şansını kaybeden Fenerbahçe’ye iki futbolcusundan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Tolgay Arslan’ın eski bağ yırtığının bulunduğu ayak bileğinde, Simon Falette’in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiği duyuruldu.

Sezonu kapattılar

Falette’te yırtık veya kopma olmadığı belirtilirken söz konusu futbolcuların tedavisine de başlandığı belirtildi. İki futbolcunun da sezonu kapattığı öğrenildi.