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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbranim Kalın'dan Ermenistan’a kınama

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'ın sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın Türkiye kardeş Azerbaycan’ın her daim yanında olacaktır.”

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