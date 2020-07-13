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Diyarbakır'da hastaya giden ambulans kurşunlandı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde doğum vakasını almaya giden ambulans, seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

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Diyarbakır'da dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre, doğum vakası anonsu ile mahalleye giden 21 BC 259 plakalı ambulans, yolda ilerlerken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

8 kurşun isabet etti

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansa 8 kurşunun isabet ettiği öğrenildi.

Kurşunların ambulansın arkasında bulunan oksijen tüplerine isabet etmemesi olası faciayı önlerken, saldırıyı gerçekleştirenin yakalanması için geniş çapta çalışma başlatıldı.

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